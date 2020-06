Tv-kok Jeroen De Pauw opgelucht: "Ik had strengere maatregelen verwacht" 

Vanaf 8 juni mogen cafés en restaurants weer open. Voor heel wat uitbaters is dat goed nieuws. Ook tv-kok Jeroen De Pauw, die in Tervuren restaurant Canapé uitbaat, reageert opgelucht. "We zijn blij dat we eindelijk terug kunnen starten, dat is goed nieuws. We zijn volop bezig met alles in orde te brengen om vanaf 11 juni mensen te ontvangen."