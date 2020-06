Robin en Manon vast in Marokko of hoe weekje vakantie drie maanden werd: "Hebben al 1 wandeling kunnen maken"  

Robin en Manon verbleven eerst in een kamp in de Sahara waar ze geen internetverbinding hadden en ze niet meteen doorhadden dat het land in lockdown ging. Momenteel logeren ze bij iemand die ze in maart leerden kennen in de lokale supermarkt. "We lieten iemand voor in de wachtrij aan de kassa en die man gaf ons zijn contactgegevens voor mocht er iets gebeuren", aldus Robin.

Intussen is het koppel na drie maanden nog altijd niet gerepatrieerd naar België. "De Belgische ambassade was moeilijk bereikbaar. In het begin waren er vliegtuigen terug, maar het was chaos. Er waren hier zo veel Belgen en Nederlanders... Mijn vriendin heeft de Nederlandse nationaliteit, ik de Belgische. En er waren repatriëringen voor ofwel Nederlanders, ofwel Belgen. Het was een soep", legt Robin de situatie uit. Het koppel koos ervoor om de lockdown dan maar uit te zitten in Marokko. Ze gingen ervan uit dat de crisis slechts twee weken zou aanslepen.