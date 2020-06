Leuvense horeca klaar voor heropening op 8 juni: "Oude Markt wordt één groot terras"

In de Muntstraat zijn de uitbaters van de restaurants solidair. Hun voorzitter, Rikky Evers, beseft dat het voor hen wel een moeilijke oefening wordt: “We zijn er ons van bewust dat het in een smalle straat als de Muntstraat niet altijd evident is om de afstandsregels te bewaren. Maar we willen dat elke uitbater zo veel mogelijk terrasruimte kan aanbieden. Daarom zijn we samen met de stad en de politie aan het bekijken hoe we dat best doen. We denken bijvoorbeeld aan eenrichtingsverkeer voor de voetgangers, zoals tijdens Hapje Tapje.”