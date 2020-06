Cinema’s bereiden zich voor op heropening: “Weinig nieuwe films, maar mensen zien ook graag klassiekers”

De belangrijkste beperking is het totaal aantal mensen in een zaal. 200 bezoekers voor een filmvoorstelling is het maximum. Maar zover zal het sowieso niet komen in The Roxy, want je hebt natuurlijk ook nog de afstandsvoorwaarden zegt uitbater Ludo Vangenechten: “Wij hebben in de grote zaal zo’n 180 zitjes, als we dan telkens 1 rij overslaan en tussen de verschillende bezoekers afstand laten houden, dan kunnen er 60 mensen in. Met de drie zalen samen kunnen we per keer zo’n 120 mensen ontvangen. Maar we gaan ook met de uren moeten spelen, want het is niet de bedoeling dat ze allemaal opeengepakt staan aan te schuiven om binnen te geraken. Dat wordt een hele grote puzzel.”

Ook in de UGC in Lommel wordt de puzzel nu al gelegd zegt Sigurd Thomassen: “We voorzien heel veel handgel en het personeel zal afgeschermd zitten achter plexiglas. Maar de belangrijkste wijziging is dat we elke film op een ander moment zullen laten starten, zodat we de toestroom voor de 5 zalen makkelijk in goede banen kunnen leiden.”