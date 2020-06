Limburgse jongeren vragen 10 keer meer online professionele hulp in coronatijden

Jongeren die hulp zoeken via de JAC-website, worden gratis geholpen door professionele hulpverleners en blijven volledig anoniem. In totaal kwamen er in Limburg 675 chatgesprekken binnen in deze crisisperiode, vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 67. In Limburg zijn er 6 vestigingen van het JAC, namelijk in Hasselt, Maasmechelen, Genk, Peer, Sint-Truiden en Lommel.