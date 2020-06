Na 17 jaar nieuwe versie van hit "Loetsebollekezoetse" zonder romantische clichés: “Ik was beter niet met haar getrouwd”

Muzikaal klinkt het ook helemaal anders dan het origineel, het is eerder een antwoord-single. Enkel het refrein “Scheetse, loetse, bolleke, zoetse, lieveke, schatse, boterkoekske, wilde mee maa trouwen oastemblieft” is behouden. Daarnaast rapt Kurt over hoe het na een tijdje verkeerd begint te lopen: “Ik mag dit niet, ik mag dat niet, ge klinkt als een ambulance”. Of nog: “Van uw gewurtel en uw gezaag, kreeg ik de seskes en wierd ik zot”. De conclusie is: “ik was beter nooit met haar getrouwd.”