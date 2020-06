Nieuwe verdachte in verdwijning Madeleine McCann: wat weten we over hem en kan dit de doorbraak zijn?

Een belangrijke ontwikkeling in het onderzoek dus, volgens de speurders, maar tot wat die doorbraak zal leiden, is onbekend. Hoe groot is de kans dat Madeleine McCann na 13 jaar nog teruggevonden wordt?

Opvallend is het verschil in de omschrijving van het onderzoek door Duitse en Britse speurders. De Duitse politie heeft het over een moordonderzoek, zij lijkt er dus van uit te gaan dat Madeleine niet meer in leven is. De Britse politie blijft spreken over een onderzoek naar een verdwijningszaak, omdat er voor haar onvoldoende aanwijzingen zijn om te zeggen of Madeleine al dan niet nog in leven is.

In Portugal komt het nieuws over de nieuwe verdachte als een schok, maar wordt niet meer gerekend op een snelle afloop, zegt correspondent José da Silva. "Portugezen reageren eerder verbaasd waarom het zo lang geduurd heeft om de 43-jarige Duitser aan te wijzen als verdachte, omdat hij enkele jaren geleden al genoemd werd in de zaak. Men vraagt zich af of de politie wel genoeg gedaan heeft."