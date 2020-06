Magagi uit Leuven verhuisde door racisme naar Senegal: “Ik blijf in Vlaanderen altijd die zwarte”

Magagi werd geboren in Niger en woonde meer dan 20 jaar bij zijn familie in Leuven en ook even in Brussel, in de hoop dat die stad wat “opener” was tegenover zwarten, maar door het blijvend racisme besloot hij om naar Senegal te verhuizen. Daar verblijft hij nu in Dakar waar hij werkt voor het Franse Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking. “Ik heb heel veel frustraties tegenover Vlaanderen, de mentaliteit die er heerst. Ik kan niet op een plaats blijven waar er nooit iets verandert. Ik zal altijd “die zwarte” blijven.”