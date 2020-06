Meer dan 40 gewonden bij mesaanval op basisschool in China

De aanval vond plaats in een school in het dorp Wangfu, nabij de stad Wuzhou in de autonome regio Guangxi. De dader is een 50-jarige man die als bewaker voor de school werkt. De politie kon de vijftiger inrekenen. Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

Volgens de eerste informatie zijn de slachtoffers vooral schoolkinderen van rond de 6 jaar. Meer dan tien ambulances kwamen ter plaatse om slachtoffers naar het ziekenhuis te brengen. Bij de drie slachtoffers die er erg aan toe zijn, gaat het om de schooldirecteur, een andere bewaker en een leerling.