Menen organiseert rouwstoet voor coronaslachtoffers

Menenaars kunnen op zaterdag 20 juni vanuit hun deurgat kijken naar een brievenmonument dat voortgetrokken wordt door een paard. Het is de bedoeling dat de inwoners aan dat monument een brief hangen met een boodschap voor de nabestaanden van de coronaslachtoffers of voor hun zorgverleners.

De rouwstoet kan niet door alle straten van Groot-Menen rijden. "Maar daar is een oplossing voor", zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (SP.A). “Iedereen kan tot een week na de rouwstoet zijn of haar brief persoonlijk in de brievenbus van het stadhuis van Menen of in de brievenbus van het gemeentehuis van Lauwe of Rekkem deponeren. Wij zorgen er dan voor dat die brieven bij de juiste mensen terechtkomen."