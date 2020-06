Zingen aan de deur om kwetsbare jongeren te steunen tijdens coronacrisis

Kwetsbare jongeren hebben het vaak moeilijk tijdens de coronacrisis. Zo'n concertje is een leuke gelegenheid voor vzw Uit De Marge om de jongeren nog eens te zien en te vragen hoe het met hen gaat. "Sommigen heb ik al maanden niet meer gezien", zegt Wannes. “Heel wat kinderen zijn bang om buiten te komen. Voor de coronacrisis bracht ik spelletjes en speelgoed met mijn bakfiets naar de wijken, waar we dan laagdrempelige activiteiten deden. Zeker nu is het belangrijk elkaar te blijven zien en bij te praten. Met onze muziek proberen we positiviteit te brengen in deze moeilijke periode."

Sasha (13) en haar familie waren een van de eersten bij wie Robin en Wannes aanbelden. "We kennen Wannes al een paar jaar en waren verrast dat hij plots voor onze deur stond. Vaak vervelen we ons binnen en soms hebben we een dipje. Ze mogen zeker terugkomen. Hoe sneller hoe liever."