Blijven cafés en restaurants langer open dankzij de Walen? En eten zij echt later?

Uiteindelijk viel de beslissing op 1 uur 's nachts als sluitingstijd bij de heropstart van de hele horeca. Chef-kok Wout Bru is daar bijzonder tevreden mee. Bru is goed bekend met de Waalse restaurantgeplogenheden. In Vlaanderen is hij bekend als tv-kok, maar in het Waalse Durbuy baat hij twee restaurants uit. Zelfs de Franse eetcultuur is hem vertrouwd. Jarenlang was Bru chef-kok in de Provence.

Wout Bru bevestigt helemaal het grote verschil in avondlijke eetgewoonten tussen noord en zuid. “In de Provence mocht ik dat al ervaren. De Vlaamse toeristen kwamen steeds vroeg en zeer punctueel, de Fransen heel laat. Voor 7 uur ‘s avonds gingen we niet open, wat betekende dat de Vlamingen al ongeduldig aan de deur stonden te dringen om zo snel mogelijk te kunnen tafelen. Nu ik in Wallonië actief ben, zie ik net hetzelfde. Vlamingen vragen speciaal om vroeger te komen eten. De Walen zijn minder strikt, komen later, precies die Franse mentaliteit. Voor 7 uur zie je ze niet. Het is vaak 8 uur.”