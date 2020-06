CHECK: Neen, er zijn geen aanwijzingen dat antifa achter geweld zit zoals Trump beweert

Het blijkt trouwens heel moeilijk om over antifa als een organisatie te spreken. Er is geen uitgesproken leider of structuur. Er is geen woordvoerder. Niemand weet hoeveel aanhangers er precies zijn.

Het zijn eerder bewegingen (jawel, meervoud) met losse groepen personen die zich verenigen onder een gedachtengoed, vaak dat van extreem-links, maar ook van anarchisme of communisme bijvoorbeeld.

Ze gaan terug tot de strijd tegen het fascisme in Europa, met de opkomst van het nazisme. De moderne variant in de VS ontstond in de jaren ‘80 van vorige eeuw, maar tot begin jaren 2000 bleef het relatief rustig. Pas met de opmars van Donald Trump en de alt-right beweging werden ze weer wakker.