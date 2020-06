Familie Liam Vanden Branden reageert op nieuw spoor in zaak-McCann: "Hopelijk komen er ook bij ons ooit antwoorden"

De aandacht van Dirk Vanden Branden werd meteen getrokken toen hij hoorde dat de politie een nieuw spoor heeft in de zoektocht naar het Engelse meisje Madeleine McCann. Het meisje was 3 toen ze in 2007 verdween in Portugal. Ze was er met haar ouders op vakantie. Er is nooit meer een spoor van haar teruggevonden. "Toen ik het nieuws hoorde, hoopte ik meteen dat de ouders nu eindelijk een antwoord krijgen", vertelt Dirk. "Ik kan zelf ook alleen maar blijven hopen dat er ook voor ons vroeg of laat nog antwoorden komen."