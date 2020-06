Ook bekende chefs Wim Ballieu & Peter Goossens heropenen maandag: "Al konden we wel wat meer voorbereidingstijd gebruiken”

“We gaan niet in 1 keer helemaal open”, gaat Ballieu verder. “We hebben ons laten inspireren op de Powerpoint van de premier, en gaan in fases werken”, lacht hij. “We hebben te weinig tijd om tegen 8 juni volledig open te gaan want ook onze leveranciers moeten klaar zijn. We werken bijvoorbeeld samen met een lokale boerderij, die moet ook kunnen leveren. In de eerste week zullen we daarom verder doen zoals we bezig waren en enkel takeaway aanbieden. We laten vanaf 8 juni dan wel toe dat mensen de afhaalmaaltijd binnen of op ons terras kunnen opeten.”