Ook binnensporten kunnen opnieuw, zoals bowling en tafeltennis: "We ontsmetten de ballen elk uur"

Ook tafeltennisclubs mogen weer opstarten: "We zijn daar heel blij mee", vertelt Jo Willems van TTC in Merelbeke. Hij is ook sporttechnisch coördinator bij de Vlaamse Tafeltennisliga. "We zijn al zo lang aan het wachten tot we weer mogen openen. Het duurde lang voor er nieuws kwam over binnensporten, zeker over tafeltennis. We werden een beetje over dezelfde kam geschoren als andere sporten waarbij er meer contact is."