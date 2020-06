Oostendse beeldengroep met rode verf besmeurd in de nasleep van de dood van George Floyd in Amerika

Het ruiterstandbeeld is gebouwd in 1931. De stad Oostende wou toen de tweede koning der Belgen bedanken omdat hij Oostende mee had vormgegeven. Het was de stiekeme maar tevergeefse hoop van het toenmalige stadsbestuur dat de Belgische vorsten Oostende zouden blijven kiezen als zomerresidentie, want Leopold II verbleef tijdens de zomer in de badstad. Het is vooral de beeldengroep linksonder het ruiterstandbeeld dat onderwerp is van discussie. Die beelden tonen Congolezen die dankbaar opkijken naar de koning, omdat hij hen zou hebben bevrijd van de slavenhandel door Arabische handelaren. De werkelijkheid is minder fraai.