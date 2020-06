Opvallende studentenjob in De Haan: wandelen met alpaca's op het strand

Carl en Tessa baten in De Haan een vakantieboerderij uit. "Op een avond zijn we met 2 alpaca's gaan wandelen", zegt Carl. "Plots kwamen we op het strand uit. We merkten op dat de dieren dat heel fijn vonden. Ze gingen zelfs de zee in. Nu zijn we op zoek naar een begeleider voor de alpaca's. Hij of zijn kan dan met onze gasten van de vakantieboerderij en de alpaca's op het strand gaan wandelen."