Ouders Madeleine McCann: "We willen de waarheid weten en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen"

“We willen de betrokken politiediensten bedanken voor hun voortdurende inspanningen bij het zoeken naar Madeleine”, dat hebben de ouders van Madeleine McCann in een verklaring bekendgemaakt vooraleer de mededeling van het Duitse parket kwam dat Madeleine overleden zou zijn.



"Het enige wat we altijd hebben gewild, is haar terugvinden. We willen de waarheid ontdekken en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen.”

"We zullen de hoop om Madeleine levend te vinden nooit opgeven, maar wat de uitkomst ook mag zijn, we moeten weten wat nodig is, om vrede te vinden.”