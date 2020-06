Pastoor Zottegem blijft zondagsmis streamen naast de gewone diensten: "De hostie deel ik uit met een mondkapje aan”

Veilige afstand bewaren, is ook in de kerk een must. “We zetten zelfs stewards in die de bezoekers instructies zullen geven om ervoor te zorgen dat ze zeker voldoende afstand van elkaar houden. In de kerk zullen ook pictogrammen te zien zijn en er komen ook afstandsaanduidingen op de grond”, legt Vandenholen uit. De Veiligheidsraad besliste gisteren dat een eredienst tot 100 deelnemers tegelijk mag hebben, meer is niet toegelaten.