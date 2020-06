President Poetin roept noodtoestand uit na lek van 20.000 ton diesel in Siberië

De Russische president Poetin heeft de noodtoestand afgekondigd voor een regio in Siberië waar zo'n 20.000 ton dieselolie gelekt is in een rivier. De Ambarnaja-rivier kleurt helemaal rood. Het lek ontstond vrijdag al in een krachtcentrale in de buurt van de stad Norilsk, boven de poolcirkel. Milieuorganisatie Greenpeace spreekt van een van de ergste milieurampen ooit in Arctisch gebied. President Poetin is woedend omdat volgens hem de regering pas na twee dagen het nieuws via sociale media moest vernemen.