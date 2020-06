Rappende pastoor uit Izegem mag kerkgangers nog niet laten meezingen

Vanaf maandag mogen gelovigen weer naar de kerk of de moskee. Misvieringen en erediensten zijn vanaf dan weer toegelaten. Maar er mogen maximum 100 mensen aanwezig zijn. En ze moeten op anderhalve meter van elkaar zitten.

De kerkgangers zullen geen communie krijgen. En meezingen mogen ze ook nog niet, want op die manier zou er te veel speeksel door de lucht vliegen. "Dat wordt een uitdaging", zegt Matthias Noë, de rappende pastoor uit Izegem. "Ik weet niet of dat voor veel mensen een grote verbetering is. Als ze thuis naar de misviering op televisie kijken, kunnen ze wel meezingen. Maar aan de andere kant is het een voordeel dat we weer samen in de kerk mogen zijn. Op die manier kunnen we weer meer een fysieke gemeenschap vormen."