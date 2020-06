Is dit de grote doorbraak in de zaak-McCann? "Alles hangt ervan af of er al dan niet een lichaam gevonden wordt" 

Tot nu: het gerecht in Duitsland heeft een Duitse man van 43 aangeduid als mogelijke verdachte. "Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik dat het mooi zou zijn dat dit mysterie eindelijk opgelost wordt. Ik ben dus enerzijds benieuwd en verrast." Anderzijds is Remue afwachtend, want "we hebben we al een paar verdachten de revue zien passeren, waar we nadien niks meer van gehoord hebben."

Is het dan te voorbarig om te spreken van de grote doorbraak? "Dat weet ik niet," antwoordt Remue voorzichtig. "Alles hangt af van het verdere verloop van het onderzoek van de Duitse collega's en of er al dan niet een lichaam gevonden wordt. We zijn niet helderziend."