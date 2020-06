Risicogemeenten kunnen mogelijke opflakkering coronavirus snel ontdekken

In Riemst zijn afgelopen week 9 mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Dat is erg verontrustend voor een kleine gemeente. Met de website van de VUB kunnen gemeenten dit in de hand houden. De cijfers die de VUB gebruikt zijn afkomstig van Sciensano. VUB-professor Dirk Devroey: “Als er in Riemst 9 extra besmettingen zijn, dan weet je dat er iets aan de hand is. Zeker als je kort voordien in totaal maar 155 gevallen had. Het zou kunnen dat er daar een lokale besmettingshaard aan het ontstaan is.”

Per gemeente staan op de website de nieuwe coronagevallen van daags voordien en kunnen de cijfers vergeleken worden met die van de laatste drie dagen en de afgelopen week. Volgens die gegevens zijn er op dit moment in ons land nog 13 gemeenten waar de evolutie van het virus nog risicovol is. 4 Limburgse gemeenten moeten dit risico goed in de gaten houden. Het gaat om Riemst, Hasselt, Sint-Truiden en Houthalen-Helchteren. 500 gemeenten in ons land zijn op dit moment coronavrij.

Wil je zelf ook een kijkje nemen op de website om de besmettingen in je gemeente na te kijken? Surf dan naar www.coronafacts.be.