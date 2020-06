Schommels in Genks park vertellen levensverhalen van opvallende inwoners

In het Molenvijverpark van Genk is ‘Swinging outside the lines’ geopend, een unieke schommelinstallatie van kunstenaar Will Beckers. De schommel biedt de kinderen speelplezier, maar nodigt de parkbezoekers ook uit om al schommelend te luisteren naar de verhalen van acht Genkenaren, die vertellen hoe ze in de stad terecht zijn gekomen.