Zomer van Antwerpen kan toch doorgaan: "Kleinschaliger, maar wel met typische sfeer"

Op verschillende plaatsen in en rond Antwerpen zullen mensen weer kunnen genieten van theater, film, muziek en zomerbars. "Maar het zal een andere zomer zijn dan die van vorig jaar", zegt organisator Patrick De Groote. "Er zullen circussen zijn, maar kleinere en dus niet voor 1.000 bezoekers. Die gaan we een paar keer per dag spelen, waardoor er toch heel veel mensen van kunnen genieten. Het is voor ons ook heel belangrijk dat mensen echt het gevoel hebben dat ze iets bijzonders hebben meegemaakt."