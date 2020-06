Sterrenchef Luc Bellings houdt restaurant dicht en haalt uit naar maatregelen horeca: “Wie wil nu bediend worden door ober met mondmasker?”

Voor Bellings die beslissing nam, ging hij eerst een kijkje nemen in Nederland. “Daar gaat het er eigenlijk allemaal al heel normaal aan toe”, vertelt de kok. “Het enige probleem is dat het zeker niet om een stormloop gaat. Ik heb dus het gevoel dat er weinig klanten zullen langskomen als ik de deuren open. Dat vang ik toch op bij de klanten die gerechten komen halen bij onze afhaalservice. Er zijn even goed mensen die staan te springen om op restaurant te kunnen, maar je moet wel dagelijks klanten hebben. Anders ben je niet rendabel. En dat wordt een probleem.”

Bellings is op z’n zachtst gezegd ontevreden met de maatregelen waar horecazaken zich aan moeten houden. “Wat mij enorm stoort, is dat bedienend personeel bij ons een mondmasker moet dragen. In Nederland is daar totaal geen sprake van. Dat geldt ook voor scheidingswanden. Horeca Vlaanderen is te snel met regels afgekomen, en de politiek heeft geen kaas gegeten van horeca en gaat daar dus in mee. Ik zou zelf ook niet op restaurant willen als ze mij bedienen met een mondmasker. Dan voelt het alsof je in een ziekenhuis bent”, vindt de kok. “Op restaurant gaan draait rond gezelligheid en sfeer. Hetzelfde met die dronkenschap. Dat willen ze vermijden door een sluitingsuur. Maar op restaurant kom je dat zelden of nooit tegen.”