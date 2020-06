Sterrenrestaurant Sir Kwinten verhuist tijdelijk naar feestzaal: "Zo verliezen we minder tafels"

"We kijken er naar uit om opnieuw te beginnen, maar het moet rendabel blijven. Wij hebben het geluk om ook over een feestzaal te beschikken", vertelt Yannick Dehandschutter, sommelier bij Sir Kwinten. "Gezien de maatregelen, zullen we in die zaal voorlopig geen evenementen kunnen houden. Daarom verhuizen we ons restaurant tijdelijk naar daar. Zo kunnen we veel mensen op een aangename manier ontvangen, met aandacht voor de afstandsregels. Bovendien verliezen we zo niet zoveel plaatsen als wanneer we in het restaurant bleven."

Sterrenzaak Sir Kwinten kreeg dit jaar haar eerste Michelinster. Hun andere zaak, de bistro Ferment, blijft wel op dezelfde plaats. "Hier hopen we dat klanten het aankomst- en sluitingsuur goed respecteren. Om het rendabel te houden, zullen we daar met twee shiften werken."