Terrassen in Kortrijk moeten al om 23.00 uur dicht

Volgens de stad wordt de ruimte voor terrassen in Kortrijk uitgebreid tot 7.000 vierkante meter. De hele zomer kan je daar dus een terrasje doen en een veilige afstand bewaren tot de volgende tafel. Het nieuwe plan start vanaf maandag, maar in de eerste week moeten de terrassen wel vroeger dicht dan de cafés zelf.

"Het is jammer, maar beter dat dan gewoon gesloten blijven", reageert een cafébaas. Een collega vraagt zich wel af wat de klanten gaan doen. "Als de terrassen in Gullegem bijvoorbeeld wel open mogen blijven tot 01.00 uur, zullen de mensen dan nog even naar Gullegem trekken of naar binnen gaan? En als iedereen naar binnengaat om 11.00 uur, is dat dan nog veilig?"

"Sowieso wordt de maatregel na 1 week geëvalueerd", zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Open VLD). De bedoeling is dat de XXL- terrassen in Kortrijk tot eind augustus blijven. Nadien bekijkt het stadsbestuur of een verlenging mogelijk is.