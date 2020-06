Terreinwagen over rotonde, over de kop en tegen gevel in Balen

Om 23.30 uur heeft de chauffeur van een terreinwagen de controle over het stuur verloren in Balen. Hij kwam uit Soef en ging aan de Rijsberg over een rotonde, tegen een paar verkeersborden en over de kop. De auto is wel weer op zijn wielen terecht gekomen tegen de gevel van een appartementsgebouw. De bestuurder kon zelf nog uit zijn auto kruipen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige reed hij te snel.

Een bewoner van het appartementsgebouw werd door de klap gewekt. De schade aan de gevel is wel beperkt. In januari ging ook al eens een auto over de rotonde tegen het appartementsgebouw en toen was de schade groter. Die bestuurder pleegde toen vluchtmisdrijf maar werd later door de politie gevonden.