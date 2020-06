Tomorrowland organiseert digitaal festival in laatste weekend van juli

De tickets voor het festival kosten maar een fractie van wat je normaal gezien betaalt voor een weekend Tomorrowland. Volgens Wilmsen kun je de twee niet met elkaar vergelijken. "Normaal gezien bouwen wij in De Schorre in Boom een hele maand lang een festival op voor 400.000 mensen. Dan spreken we over 17 podia en 38.000 kampeerders per weekend. We hebben dan ook veel meer artiesten. Dat is een heel andere dimensie", zegt Wilmsen. Het is ook de eerste keer dat ze zo'n digitaal festival doen. "Het is een andere investering en ook een andere beleving. Het is zeker geen vervanging van een echt festival."

Of dit een vaste waarde wordt, valt nog af te wachten. "We gaan het kostenplaatje nadien nog moeten bekijken, maar we voelen dat de community er klaar voor is en dat ook de artiesten er zin in hebben. We gaan nu afwachten hoe alles verloopt en wat de reacties zijn en wie weet is krijgt het nog navolging in de toekomst."