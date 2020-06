Vrijwilligers Asielcentrum Koksijde komen op voor bewoners

De discussie tussen burgemeester Marc Vanden Bussche en Fedasil is fel en sleept ondertussen al lang aan. Vanmiddag was er nog overleg, maar dat leverde weinig op. De vrijwilligers zeggen geen partij te willen kiezen, maar vinden het niet kunnen dat de vluchtelingen het slachtoffer zijn van de ruzie. Sabine Schepens: "Wij vragen alleen dat die mensen niet langer opgesloten blijven omdat de burgemeester en Fedasil moeilijk tot een overeenkomst komen. Toen het hele land in lockdown zat, maakten de bewoners er zelf geen probleem van. Maar nu de maatregelen versoepelen, willen ze ook graag weer eens buiten, wat wij perfect begrijpen. 2,5 maand vast zitten in een oude legerkazerne kan je geen leven noemen."