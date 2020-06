Wielerpiste Elewijt verdwijnt: "Hopelijk krijgen we een nieuwe in de plaats"

Er wordt momenteel nog vier keer per week getraind op de piste. De trainingen zijn pas opnieuw begonnen, na de verplichte stop tijdens de coronacrisis. "Baanwielrennen is nog altijd een Olympische sport. Dat wordt vaak vergeten. Er zijn niet zo veel mogelijkheden om op de piste te rijden in Vlaanderen", merkt Luu Merckx op. "Er wordt gedacht aan een nieuwe piste op het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade of voor de curlinghal in Zemst. Maar dat is alles. Verder staan we nog niet. We hebben hier een unieke kans. Hopelijk krijgen we dan ook wat ondersteuning", besluit Merckx.