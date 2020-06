Zorgnet Icuro: "Regionaliseer de zorg want het huidige systeem is op"

Echt nieuw is het pleidooi van Zorgnet Icuro niet. Want nu de coronacrisis steeds meer onder controle raakt en toch wat minder op een crisis lijkt, is het tijd om te reflecteren. En dat deed de koepel intussen al.

Zo kwam Margot Cloet, de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro, het voorbije weekend al tot conclusie dat het huidige systeem, dat onze zorg organiseert, "op is".