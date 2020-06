10 jaar geleden ontslagen omdat ze 'te knap' was: "Ik zou het allemaal opnieuw doen"

Debrahlee Lorenzana: "Toen ze me apart namen voor een evaluatie hebben ze een lijst opgesomd van kleren die ik niet mocht dragen tijdens de werkuren. Die opsomming van kleren, waaronder bijvoorbeeld rolkraagtruien, nauwsluitende rokken en hoge hakken, was een shock voor mij, omdat ik altijd vond dat ik me wel kleedde zoals de kledingvoorschriften voor de job die ik uitoefende vereisten. Terwijl ik zag dat andere medewerkers die voorschriften met de voeten traden en niemand daar iets over zei. Waarom? Omdat mijn lichaamsvormen, volgens hen, te veel aandacht trokken. Daarom moest ik mijn kledingkeuze aanpassen." (The Today Show, juni 2010)

"Ik kon mijn oren niet geloven. Jullie houden me voor de gek? Ik leid mannen te veel af van hun werk? Welke mannen? Mijn klanten lijken de manier waarop ik me kleed alvast niet erg te vinden. Bovendien, mocht ik een papieren zak gedragen hebben, dan zou dat niet veel uitgemaakt hebben. Was het mijn trui niet, dan klaagden ze over mijn broek. Was het mijn broek niet, dan ging het over mijn hakken. Ze vonden wel iets om me te plagen." (The Village Voice, juni 2010)