42 dagen gegijzeld: VRT NWS reconstrueert de ontvoering van de jongen van 13 uit Genk

Eind mei is het dan toch raak. Op welke manier ze de bende op het spoor komen, is onduidelijk. Maar de speurders hebben beet. Intussen is al een eerste schijf losgeld betaald, 300.000 euro. Op zondagavond 31 mei volgt een tweede schijf van 30.000 euro. Heel wat minder dan de gevraagde vijf miljoen, maar het volstaat blijkbaar.

Iets over middernacht op maandag 1 juni wordt de jongen vrijgelaten op een kilometer van zijn huis. Wanneer hij thuis aankomt, blijkt hij het relatief goed te maken, zegt advocaat Luc Delbrouck: "We moeten natuurlijk met twee woorden spreken, want de weerbots kan nog komen. Het kan nog een beetje de adrenaline van zijn vrijlating die meespeelt. Maar gezien de omstandigheden maakt hij het goed, en lijkt hij alles te kunnen plaatsen." De jongen is wel zes kilo vermagerd. Hij wordt ook een eerste keer ondervraagd. De jongen vertelt de speurders dat hij op verschillende plaatsen is vastgehouden. Op één van die plaatsen zou hij - volgens onze informatie - kippen hebben gehoord.