"Het Partijtje Tennis" van Gentse schilder Théo van Rysselberghe brengt 5 miljoen euro op

Théo van Rysselberghe werd in Gent geboren in 1862 als zoon van een schrijnwerker in een Franstalig gezin. Hij volgde les aan de Academie voor Schone Kunsten, eerst in Gent daarna in Brussel. Het werk ‘Het Partijtje Tennis’ maakte hij tijdens zijn verblijf met zijn schoonfamilie in een landhuis bij de Abdij van Aulne, niet ver van Charleroi. Het is een neo-impressionistisch werk uit zijn pointillistische periode. Dat is de stijl waarbij figuren en landschappen met puntjes verf geschilderd worden. Théo van Rysselberghe verkocht het doek zelf aan de bekende Franse schilder Henri de Toulouse-Lautrec. Het doek bleef in privé-handen tot nu. Het is nu voor het eerst verkocht via het veilinghuis Christie’s.