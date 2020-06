Alken-Maes start weer met productie van vaten bier in brouwerij van Alken

De sluiting van de cafés en restaurants betekende een groot verlies voor brouwerij Alken-Maes. Het omzetverlies totnogtoe ligt naar schatting rond 50 procent.

De lijn voor flessen en blikjes is blijven draaien. Maar begin april besliste Alken-Maes om in de brouwerij in Alken de productielijn van vaten helemaal stil te leggen. Daar komt nu verandering in, omdat de horeca volgende week weer open gaat. Sebastiaan De Meester van Alken-Maes: "Op dit moment hebben we nog voldoende vaten bier om de start van de horeca te begeleiden. Maar volgende woensdag is het de bedoeling om die vatenlijn weer op te starten."

Drie kwart van de cafés waar de brouwerij levert, zijn van plan om volgende week open te gaan en zijn volop bezig met de voorbereiding. Een kwart kijkt nog wat de kat uit de boom en maar een heel klein aantal heeft laten weten helemaal niet meer open te doen.