Antwerpse hotelsector start met eigen boekingswebsite: "5% goedkoper dan op algemene sites en je steunt er de hotels mee"

De voorbije maanden moesten maar liefst 4 op de 5 Antwerpse hotels tijdelijk de deuren sluiten omdat het niet rendabel was om open te blijven. Hun verlies loopt in de tientallen miljoenen. Om de hotels een duwtje in de rug te geven, heeft de Antwerpse hotelsector nu een eigen website opgericht.

"We willen dat onze hotels de verliezen een beetje kunnen goedmaken", zegt Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Association. "Op de website We Love Antwerp kunnen Antwerpse hotels hun kamers rechtstreeks aan de man brengen, zonder dat ze commissie hoeven te betalen. Die commissie aan algemene boekingsites kan hoog oplopen, tot een vijfde van de prijs. Ook voor gasten is het voordelig want zij krijgen 5 procent korting."



De Antwerpse hotels hebben aanpassingen gedaan om hun gasten veilig te ontvangen.