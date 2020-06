Astronomen KU Leuven bedienen door COVID-19 pandemie telescoop op La Palma vanop 3.000 km afstand

En dus besloot het Instituut voor Sterrenkunde zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en een waarnemingsstation op afstand op te zetten in zijn gebouwen in Leuven. Daar staan de astronomen via het internet rechtstreeks in verbinding met de Mercator telescoop en kunnen ze de telescoop bedienen alsof ze op La Palma waren.

"Ik had een observatierun gepland in de tweede helft van maart die afgelast moest worden, en ik was dus erg blij te horen dat ik die waarnemingen nog kon uitvoeren in Leuven", zei doctor Anna Escorza van het Instituut voor Sterrenkunde. "Het is natuurlijk niet hetzelfde als op het eiland aanwezig zijn, maar ik vind het zeer opwindend een telescoopkoepel te openen die 3.000 kilometer ver ligt, vooral als je weet dat de meeste observatoria ter wereld jammer genoeg gesloten zijn."

"Het vreemdste aan het bedienen van de Mercator telescoop vanuit Leuven is het feit dat in deze tijd van het jaar de zon in België opkomt zo'n twee uur voor de nacht eindigt in La Palma. Ik heb dus de laatste twee uur van mijn waarnemingen uitgevoerd met de Belgische zon op mijn gezicht, wat onmiskenbaar erg ongewoon is voor een astronoom", zo zei Escorza.

Uiteraard zijn er ook een aantal nadelen aan het feit dat de astronomen niet ter plaatse zijn: technische en mechanische problemen kunnen niet altijd snel aangepakt worden, problemen met de internetverbinding kunnen de werking ernstig verstoren en de weersomstandigheden in het oog houden is veel uitdagender als je 3.000 kilometer ver bent. Maar wat de onderzoekers misschien nog het meest betreuren, zo zeggen ze, is dat ze nu de schoonheid moeten missen van een nachtelijk hemel vol met sterren, zonder enige lichtvervuiling.

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven.