Australische premier 'weggejaagd' van gazon: "Ik vond het best wel grappig"

Morrison reageerde daarna op radiozender 2GB als volgt op het voorval: "Het was wel vrij plezant omdat we in een woonwijk in Googong waren, zoals er zoveel zijn in ons land, en waar de mensen erg trots zijn op hun huiseigendom. Deze man had zijn huis daar juist gebouwd. Plots zag hij al die mediamedewerkers daar op zijn stukje gazon staan dat hij nog maar net gezaaid had."

"En nee, hij was helemaal niet aan het roepen naar mij. Hij liet zich zien en vroeg om van zijn gazon weg te gaan. Ik heb de anderen dan aangemaand dat te doen en daar was hij erg blij mee. Hij bedankte ons en ging terug naar binnen. Zo is het gebeurd. Ik kan er best wel om lachen."

Op sociale media kon men alvast de reactie van de huiseigenaar best smaken: