Belgische longarts in Zweden: "Ik hou mijn hart vast voor meer ziekenhuisopnames"

Lowie Vanfleteren ziet dat niet iedereen de coronaregels op dezelfde manier interpreteert. "Ik zie daar een tweedeling als ik met mijn patiënten telefonisch contact heb. Zij die een risicogroep vormen, houden zich erg nauwkeurig aan de isolatiemaatregelen en zijn erg voorzichtig. Maar mensen die niet tot een risicogroep behoren, komen sneller buiten en hebben soms een eigen interpretatie van wat afstand houden betekent."

"Als ik van het ziekenhuis door de stad naar huis fiets, merk ik er niet veel van dat we in een coronatijd leven", aldus de longarts. Nochtans staat de ziekenhuissector ook in Zweden nog onder druk. In het ziekenhuis waar Vanfleteren werkt, liggen nog 133 coronapatiënten en liggen nog 32 mensen aan de beademing. Hij ziet nog altijd een "aanhoudende vloed van patiënten".

"Dit blijft heel zorgwekkend, zeker als we naar het personeel kijken: mensen die op intensieve zorg werken en verpleegkundigen die maandenlang enorme inspanningen leveren en die moe en emotioneel afgevlakt zijn", zegt Vanfleteren. "Er komen boodschappen vanuit het ziekenhuis dat mensen erg voorzichtig moeten zijn, maar het lijkt alsof alles went in een samenleving."