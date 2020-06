Bewoners van woonzorgcentra krijgen vanaf 10 juni meer vrijheid 

Vanaf woensdag zullen rusthuisbewoners in principe bezoek mogen krijgen van maximum tien personen per week. De bezoekers moeten wel minstens een stoffen mondmasker dragen, anderhalve meter afstand houden en zich registreren. Bezoek mag op de kamer van de bewoners, maar in de openlucht is sowieso een beter idee. De woonzorgcentra zelf mogen de cafetaria of het restaurant opnieuw openen.

Elk woonzorgcentrum zal wel zelf moeten bepalen hoe het bezoek ter plaatse georganiseerd wordt. "We hebben een aantal richtlijnen versoepeld, maar duidelijk met de boodschap dat elk woonzorgcentrum volgens de eigen situatie moet kijken wat daar mogelijk is. De kwetsbaarheid van de bewoners is namelijk niet overal hetzelfde en kan zelfs per afdeling verschillen. Ook de infrastructurele mogelijkheden zijn niet overal hetzelfde", zegt Karine Moykens, de voorzitter van de Vlaamse Taskforce Zorg. Die werkgroep werd opgericht om de corona-epidemie beter te kunnen aanpakken.

"Het is een kwestie van zo goed mogelijk in te spelen op enerzijds de veiligheid van bewoners en medewerkers en anderzijds de levenskwaliteit die we nu weer meer op de voorgrond willen plaatsen", gaat Karine Moykens verder. Volgens haar zal het hoe dan ook een grote uitdaging zijn. "Sommige woonzorgcentra zijn er vandaag al klaar voor. In andere centra zal dat nog wat meer werk vragen, zowel naar de draagkracht van de mensen zelf als naar aanpassingen die er gaan moeten gebeuren. Vandaar dat we zeggen dat de versoepelingen vanaf 10 juni kunnen ingaan, én met de nodige mogelijkheden tot aanpassing naargelang wat kan in de specifieke woonzorgcentra."

Rusthuisbewoners zullen vanaf komende woensdag ook het woonzorgcentrum mogen verlaten voor familiebezoek of een wandeling. Dat valt natuurlijk moeilijker te controleren. "Daar rekenen we dan ook op de verantwoordelijkheidszin van de familieleden", zegt Moykens. Voor autonome assistentiewoningen kan de nieuwe bezoekersregeling vanaf 8 juni ingaan.