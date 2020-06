Brussel tolereert Black Lives Matter-betoging zondag

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem noemt de beslissing van de stad om de betoging te gedogen een verstandige beslissing, zegt hij in "Vandaag" op Radio1.

"We zitten nog steeds in de coronacrisis en afstand houden blijft bijzonder belangrijk", zegt De Crem. "Het samenbrengen van mensen in groep is alles behalve aangewezen. Daar ontstaat dus een spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en het gezondheidskader waarbinnen we moeten werken. We rekenen erop dat die betoging zal kunnen verlopen in sanitair correcte omstandigheden."