CD&V-voorzitter Joachim Coens fluit Hendrik Bogaert terug: "Wij zullen niet regeren met Vlaams Belang" 

In de Krant van West-Vlaanderen heeft Hendrik Bogaert (CD&V) het over de regeringsvorming en Vlaams Belang. Hij zegt daarin dat regeren met het uiterst rechtse Vlaams Belang of de uiterst linkse PVDA moet kunnen en dat je die partijen niet kan blijven negeren omdat ze bij de vorige verkiezingen veel stemmen haalden. Hij zegt ook dat je extremisme best bestrijdt door een coalitie te vormen. "Als Vlaams Belang of PVDA zouden meeregeren, dan moeten die partijen wel milder worden en rekening houden met anderen."



Bogaert wil zelf niet op de radio reageren op zijn uitspraken. CD&V-voorzitter Joachim Coens uit Damme wel. Voor hem blijft regeren met Vlaams Belang uitgesloten: "Ik denk dat het deze week nog eens bewezen is dat enkele parlementsleden van Vlaams Belang echt niet de attitude hebben waarmee wij kunnen samenwerken, op geen enkele manier. We willen niet samenwerken met partijen die eigenlijk niet de verbinding leggen met mensen met een andere huidskleur, dat is deze week nog eens bewezen. Voor mij is het uitgesloten dat we op die manier kunnen samenwerken", vertelt Coens aan Radio 2 West-Vlaanderen.