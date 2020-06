Chaussée d'amour in Brustem blijft dicht: "Zes gouden regels zijn niet vervuld"

"De afgelopen vierentwintig uur kregen we enorm veel vragen van onder meer baruitbaters op de Chaussée d’amour of hun bar terug kan openen", zegt burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) in een bericht via sociale media. "Daarom hebben we navraag gedaan bij de dienst noodplanning van de provincie Limburg of er een heropening mogelijk is. Dat is niet het geval."