Droge zomer vorig jaar erkend als landbouwramp. 16 miljoen euro schade voor landbouwers in Sint-Truiden.

"124 landbouwers in Sint-Truiden hebben vorig jaar schade aangegeven", zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD), die vorig jaar de schade ging opmeten in Sint-Truiden. "We schatten de schade in Sint-Truiden op zo'n 16 miljoen euro. Dat is toch een groot bedrag dat nu eindelijk erkend is en daar zijn we heel blij mee."