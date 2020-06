Duitsland volledig onder geallieerd gezag

Door enorme prijsstijgingen werd het Duitse geld vrijwel waardeloos. Veel mensen betaalden daarom in natura. Sigaretten werden algemeen als betaalmiddel gebruikt.

Intussen moest een groot deel van de Duitse bevolking leven in kelders, kapotte huizen of barakken en andere geïmproviseerde onderkomens. In afwachting van de heropbouw ruimden ze het vele puin. Dat was vooral het werk van vrouwen, want zeer veel Duitse mannen waren dood, verminkt of in krijgsgevangenschap.