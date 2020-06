Eric Geijsbregts: "De verdachte in de zaak-McCann heeft niets met Nathalie te maken, maar toch blijf je hopen"

De 10-jarige Nathalie Geijsbregts verdween op 26 februari 1991 toen ze ’s morgens stond te wachten op de schoolbus in Leefdaal. Volgens getuigen zou ze ingestapt zijn in een grijze wagen, zoekacties leverden niets op. Het is intussen al 29 jaar geleden, maar telkens er in de media nieuws verschijnt over vermiste kinderen, raakt dat ook vader Eric Geijsbregts: “Uiteraard doet dat iets met ons. “

“Ik focus me dan meteen op de leeftijd van die persoon en wie hij is”, vertelt Eric bij Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. “Ik wil controleren of die man mogelijk iets met onze zaak te maken heeft. De Duitse man in de zaak Madeleine McCann is nu 43 jaar, als we 29 jaar teruggaan, tja dan was hij 13, 14 jaar. Hij komt dus niet in aanmerking voor ons, dat is al zeker.”