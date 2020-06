Ex-politiecommissaris na dood George Floyd: "Hoe kan het dat een agent na 18 klachten nog steeds bij de politie zit?"

in de Verenigde Staten is de elfde dag van protest begonnen tegen het racisme en het geweld bij de politiediensten na de dood van de zwarte man George Floyd. Onze Amerikareporter Björn Soenens sprak met Corey Pegues, een voormalige politiecommissaris bij de NYPD. "Hoe is het mogelijk dat de agent die Floyd om het leven bracht na 19 jaar nog steeds in dienst was bij de politie. Er waren 18 klachten tegen hem. Hij was bovendien betrokken bij drie schietpartijen waarbij hij een keer zelf iemand heeft neergeschoten. Je weet dat er racisme is binnen de politie, want Amerika is racistisch", aldus Corey Pegues.